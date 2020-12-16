"Россия должна потребовать": в Госдуме прямо заявили о территориальных претензиях к Казахстану

Россия продолжает проявлять свои имперские амбиции по отношению к бывшим республикам Советского Союза. Недавно депутаты Госдумы РФ выдвинули территориальные претензии Казахстану, пишет «Лига Нет».

В частности, глава комитета Госдумы по образованию и член фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов, внук соратника Сталина Вячеслава Молотова, заявил, что Казахстан никогда не существовал.

По его словам, Северный Казахстан вообще не был заселен. Он назвал территорию Казахстана «большим подарком со стороны России и Советского Союза».

Еще один российский депутат Евгений Федоров напомнил о законе 1990 года (утратил силу 8 декабря 1991 года) относительно порядка решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР, в котором «в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз».

«Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный — Алма-Ата и все остальное и уходите» — заявил Федоров.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Казахстан был «создан искусственно» советской властью.

«Казахские племена кочевали в Средней Азии. И там все было перепутано — где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы-муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было, это все создала искусственно советская власть» — сказал лидер ЛДПР.

Депутаты казахского Сената сетуют, что в свое время не были переименованы казахстанские города Петропавловск и Павлодар и не было ограничено свободное вещание российских телеканалов. Они считают, что слова россиян прозвучали «не просто так».

Россия заморозила конфликт в Приднестровье, воевала с Грузией, потерявшей часть территории, воюет с Украиной, аннексировала Крым, вмешивается в дела Беларуси и не хочет, чтобы Казахстан был свободной страной.

Напомним, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» первый президент Украины, руководитель украинской делегации на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что Россия на глазах теряет влияние на постсоветские страны, которые выходят на путь независимый от РФ и хотят присоединиться к цивилизованному миру.

Фото liter. kz/

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