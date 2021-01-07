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Мир

Никакого ослабления санкций: Великобритания объяснила свое решение по Крыму

17:43 7 января 2021
Флаг Великобритании

Информация о якобы «ослаблении» санкционного режима против РФ, опубликованная в росСМИ, оказалась недостоверной. С опровержением выступила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Ее заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными», — написала Мелинда Симмонс.

По ее словам, общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов оккупированного Крыма, сохраняет действие политики, принятой решением Совета ЕС в 2014 году.

Напомним, Европейский союз постоянно продлевает действие нескольких пакетов санкций, введенных против РФ после оккупации Крыма в 2014 году.

Фото: pixabay.com

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