Великобритания ослабила «крымские санкции» против России
После выхода из Евросоюза Великобритания ослабила санкционные ограничения в отношении оккупированного Крыма. Информация об этом появилась на сайте правительства королевства, передает «Коммерсант».
Теперь английские суда могут заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты.
Согласно генеральной лицензии, британские суда также получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив.
Лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года.
Напомним, после оккупации Крыма Россией в 2014 году Евросоюз ввел в отношении РФ несколько пакетов санкций и постоянно продлевал действие ограничительных мер.430
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