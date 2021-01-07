Великобритания ослабила «крымские санкции» против России

После выхода из Евросоюза Великобритания ослабила санкционные ограничения в отношении оккупированного Крыма. Информация об этом появилась на сайте правительства королевства, передает «Коммерсант».

Теперь английские суда могут заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты.

Согласно генеральной лицензии, британские суда также получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив.

Лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, после оккупации Крыма Россией в 2014 году Евросоюз ввел в отношении РФ несколько пакетов санкций и постоянно продлевал действие ограничительных мер.

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