Голубь продемонстрировал знания правил дорожного движения и попал на видео

Необычно законопослушный британский голубь попал на видео жителя Ливерпуля — птица по всем правилам дорожного движения переходила (а не перелетала!) дорогу.

Видео с регистратора, установленного в машине ливерпульца, публикует «SWNS».

«Посмотрите видео с видеорегистратора, на котором голубь ждет на зебре, чтобы перейти дорогу! Птица попала на видеозапись, когда терпеливо ждала на перекрестке остановки машин, чтобы перебраться на другую сторону улицы, 14 ноября. В тот день 33-летний Барри Трелфолл из Ливерпуля выезжал из торгового центра на Грейт-Гомер-стрит. Когда он увидел птичку, ждущую на перекрестке, то остановил свою машину», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, что в новозеландском Национальном центре дикой природы сообщили о смерти редкой белоснежной птицы киви по кличке Манукура — она умерла после нескольких операций.

Фото из Википедии.

296

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter