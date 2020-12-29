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Вдохновляла творцов: особая птица киви умерла в Новой Зеландии

14:05 29 декабря 2020
Умерла белая киви Манукура

В Новой Зеландии умерла единственная белая птица киви, родившаяся в неволе.

Об этом в Instagram сообщил новозеландский Национальный центр дикой природы. «С большой грустью мы сообщаем о потере нашего дорогого друга Манукуры. После того, как в начале декабря 2020 года смотрители, ухаживающие за Манукурой, заметили, что она не ест и худеет, ее быстро доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Птице сделали несколько операций — удалили бесплодную яйцеклетку, которая не могла выйти естественным путем, яйцевод и большую часть левого яичника. Несмотря на то что операции прошли хорошо, Манукуру спасти не удалось — здоровье редкой птицы продолжало ухудшаться.

«Манукура мирно скончался в 12:50 27 декабря 2020 года в присутствии рейнджеров и ветеринарного персонала. Нам ее будет очень не хватать», — добавили в центре дикой природы.

Как уточняет «ВВС», Манукура, родившаяся в 2011 году, в свое время вдохновила авторов нескольких детских книг и игрушек. Ее игрушечные копии продавались в магазинах по всему миру, а новозеландская детская писательница Джой Каули посвятила ей книгу «Манукура, белая киви».

Ранее сообщалось, что операторам и режиссерам канала PBS удалось снять уникальные кадры с пандами — ухаживания двух самцов за самкой и процесс спаривания в укромном месте. На это у съемочной группы ушло три года.

Фото со странички новозеландского центра в соцсетях.

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