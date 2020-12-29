«Не ожидал, что пошутите»: Ходорковский отреагировал на мем с Гордоном

Бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский отметил, что финал 2020 года для него был неожиданным — это произошло в результате интервью Дмитрию Гордону. Своими впечатлениями Ходорковский поделился в Instagram.

«Действительно не перерастает удивлять. От этого года я ожидал чего угодно, но не закончить его в качестве мема. С наступающим!» — написал Ходорковский.

Пользователи позитивно отреагировали на юмор. В комментариях написали: «Спасибо за интервью, очень интересно! И за мемы тоже!», «Михаил, вы молодец! Не ожидал, что пошутите».

Во время интервью Ходорковский также заявлял, что лучшая форма государственного устройства для России — это парламентская республика, и что Путину, когда он станет пенсионером, «временами будет стыдно».

Фото: Instagram Михаила Ходорковского

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