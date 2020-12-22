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Мир

Хочу, чтоб место президента России было пусто, — Ходорковский

15:47 22 декабря 2020
Михаил Ходорковский

Российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский во время блиц-интервью интернет-изданию «Гордон» заявил, что в России место президента должно быть пусто.

Так Ходорковский ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы следующим президентом РФ стал оппозиционер Алексей Навальный.

«Я хочу, чтобы место президента России было пусто. Считаю, что Россия должна быть парламентской республикой», — сказал бизнесмен.

Он также выразил надежду, что ко времени его возвращения в Россию нынешний хозяин Кремля Владимир Путин «будет пенсионером» и что «ему временами будет стыдно».

Ранее бывший миллиардер Михаил Ходорковский заявлял, что попыткой отравления Алексея Навального в России хотели отвлечь внимание от событий в Беларуси, где с августа этого года не утихают протестные акции в связи с фальсификацией результатов президентских выборов.

Фото Михаила Ходорковского из соцсетей.

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