"Думали, не достану?!" Кот добрался до подвесной елки на потолке и рассмешил Сеть

Многим людям известно, что новогодняя елочка на полу — вечный соблазн для котов из-за блестящей мишуры, игрушек и огней.

Поэтому хозяева одного из домов решили действовать логически: «А что, если повесить елку на потолок, — тогда коты не смогут до нее добраться?!», пишет Ридус.

«Ахаха, наивные людишки, вызов принят» — очевидно решили пушистые хулиганы.

На этих кадрах запечатлено, как сразу два кота ищут возможность атаковать рождественское дерево. Один из них находит решение практически сразу — залезает на мебель и в мощном прыжке достигает елки.

Вирусное видео в TikTok посмотрели более 6 млн человек.

Комментаторов до слез рассмешили целеустремленные питомцы, которые видят цель и не видят препятствий.

«Наглейшие существа, но за это мы и обожаем котов», «Ахахах, коты такие елочные фетишисты!», «Безоговорочная победа шерстяных», — пишут зрители ролика.

Напомним, ранее настоящей сенсацией стал кот Ларри, который служит главным ловцом мышей в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ларри на глазах у журналистов почти поймал голубя, чем вызвал восхищённую реакцию и акул пера, и пользователей Twitter.



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