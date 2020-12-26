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Мир

Гроза пернатых: кот-мышелов Бориса Джонсона напал на голубя в прямом эфире

16:30 26 декабря 2020
Кот Ларри

Кот Ларри, который служит главным ловцом мышей в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на глазах у журналистов почти поймал голубя, чем вызвал восхищённую реакцию представителей СМИ. Один из них и поделился кадрами охоты в Twitter.

Выждав, пока голубь потеряет бдительность в поисках пищи, Ларри рванулся к жертве и почти придавил её полностью. Птице, однако, удалось вырваться из лап пушистого хищника. Но кота это, вероятно, не расстроило, и он уверенно побежал к дому.

Отметим, что Ларри знаменит своим бойцовским характером и ранее был неоднократно замечен в драках со своим коллегой — котом Палмерстоном, который до лета текущего года служил внештатным мышеловом в МИД Великобритании.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма признался, что боится кошек. Страх перед хвостатыми появился у него в раннем детстве.

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