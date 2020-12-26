Мог остаться "овощем": адвокат рассказал, благодаря чему удалось спасти оппозиционера Навального

Если бы российский оппозиционер Алексей Навальный после своего отравления не попал на лечение в немецкую клинику «Шарите», то остался бы овощем. Об этом рассказал известный адвокат Марк Фейгин, пишет «Обозреватель».

По его словам, именно лечение немецких врачей, у которых есть соответствующий опыт, в случае с Навальным стало решающим.

«То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие — это хорошо. Но все-таки решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных „Новичком“», — подчеркнул Фейгин.

На уточнение журналиста, откуда у врачей скорой помощи противоядие, политик ответил, что как раз у реанимационных бригад, которые дежурят в аэропортах, есть разные реанимационные вещи. В том числе и антидот.

«После того, как самолет посадили, дальнейшая ситуация фсбешниками уже не контролировалась. Они не могли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Так же как и не могли приказать самолету лететь в Москву. Летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, начали садиться в ближайшем аэропорту», — подытожил Фейгин.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева связался по телефону со своим вероятным отравителем — военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. По словам оппозиционера, он узнал много информации, которая необходима для того, чтобы привлечь виновников к ответственности.

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