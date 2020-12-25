Ходорковский счел Путина типичным бандитом с «сердечным» нюансом

Российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью «Гордону» назвал российского лидера Владимира Путина «типичным бандитом», добавив, что у того «есть сердце».

Отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, почему Путин помиловал его после 10-летнего заключения, Ходорковский сказал: «Мы должны с вами понимать, что Путин — конечно, типичный бандит… типичный разводящий. Я таких бандюков видел не так мало. Он умный бандит. В этом его отличие. И как и все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятен».

По его мнению, несколько сентиментальным хозяин Кремля стал в последнее время, позволяя себе быть более эмоциональным. «Он достаточно был прагматичен. И если бы прагматизм ему говорил, что не нужно выпускать, он бы не выпускал. А так он же мне изначально (не мне, а другому человеку, который мне передал) сказал: „Восемь лет пускай баланду похлебает“. Получилось 10. Во-вторых, возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой, когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил же он не только меня, но и Pussy Riot. Это тоже аргумент. Ну, и наконец, сентиментальность, конечно», — отмечает Ходорковский и уточняет, что речь шла о его маме, которую он, оставшись в заключении, не увидел бы живой.

При этом бизнесмен говорит, что и сейчас ощущает благодарность за свое освобождение и вспоминает слова своего отца, который говорил: «Ты не забывай: он тебя выпустил».

«Но да, я считаю, что Путин — не монстр. Он бандит, конечно. Обама его очень правильно, к слову, описал в своей книге… Это первый раз, когда крупный западный лидер очень точно определил суть Путина и его режима. Это бандитская шайка, которая пришла к власти в Кремле. И нельзя их никем иным считать. Он не отморозок. Он бандит, а не монстр. У него есть светлые стороны, темные стороны», — сказал Михаил Ходоковский и добавил: «У него, как и у любого человека, есть сердце».

Ранее бизнесмен заявлял, что, вернувшись в Россию, хотел бы видеть место президента России пустым. Он считает, что РФ должна стать парламентской республикой.

Фото с сайта Кремля.

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