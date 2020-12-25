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Мир

«Сделали *****»: режиссер Сарик Андреасян обругал Россию

10:15 25 декабря 2020
Сарик Андреасян

Режиссер из Армении Сарик Андреасян, получивший гражданство России, ранее обвинявший президента Украины Владимира Зеленского в экспорте фосфорных бомб и в военной помощи Азербайджану, признал, что «в своих странах мы» сделали г. но, а не рай.

В своем Instagram Андреасян опубликовал фото с отдыха в Арабских Эмиратах — он вместе со спутницей приехал в Дубай и поделился впечатлениями от поездки. Он, в частности, написал следующее: «А что касается отдыха в Дубае, то я всегда расстроенный в таких местах, потому что смотрю на то, как люди сделали из пустыни чудо и не понимаю почему мы сделали в своих странах из потенциального рая — г. но! Что с нами не так!»

Напомним, что в ответ на обвинения Андреасяна Владимир Зеленский посоветовал режиссеру, с которыми они дружили много лет, поскорее выработать иммунитет к фейкам российских пропагандистов. В то же время интернет-пользователи раскритиковали президента Украины за то, что он вступил в публичную полемику с режиссером, и поинтересовались, почему его мнение так важно для президента.

Фото Сарика Андреасяна из социальных сетей.

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