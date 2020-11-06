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Мир

Разругавшийся с Зеленским друг-режиссер восхитился врагом Украины

7:59 6 ноября 2020
зеленский андреасян

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, ранее обвинивший Владимира Зеленского в экспорте фосфорных бомб и в военной помощи противникам Армении, снова проявил недружественное отношение к Украине. В то же время из постов Андреасяна в Instagram стало понятно, откуда друг Зеленского черпает свои познания о ситуации в мире. Главным источником являются репортажи Семена Пегова — кремлевского пропагандиста, внесенного в базу «Миротворца».

Андреасян заявил, что является фанатом Пегова.

Пегов в составе съемочной группы Life News регулярно вещал с Донбасса о «зверствах украинской армии», приписывал героические подвиги российским наемникам, стал автором книги о боевике Мотороле «Я и рыжий сепар».

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Пегов приехал туда и снимает пропагандистское видео в интересах Кремля. В Азербайджане обвиняют Пегова «в преступных отношениях с лицами в Армении и на оккупированных территориях».

«Миротворец» называет Пегова провокатором и пособником террористов.

Фото sarik_andreasyan/Instagram

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