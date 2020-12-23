С небритыми подмышками: компрометирующие фото любовницы короля Таиланда появились в сети

Тайский ученый-политолог Павин Чачавалпонгпун, который сейчас проживает в Японии, так как на родине ему угрожает судебное разбирательство за критику монарха, поделился с изданием Daily Mail фотографиями, которые ему переслали неизвестные. На них изображена официальная любовница короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна — 35-летняя Синеенат Вонгваджирапакди. Она получила титул королевской наложницы-консорта в 2019 году. После этого временно впала в опалу, но затем восстановила свой статус при королевском дворе.

Как писали ранее «ФАКТЫ», 1443 фривольные фотографии, где женщина изображены в обнаженном и полуобнаженном виде, были посланы антимонархическим активистам — якобы «продемократически настроенными хакерами», взломавшими личный телефон Синеенат. Однако предполагают, что на самом деле это могли быть приближенные четвертой жены короля — королевы Сутиды, которая хочет избавиться от влиятельной соперницы с помощью компромата на нее.

Чачавалпонгпун рискнул пока обнародовать самые приличные из снимков Синеенат. На многих из них она по каким-то загадочным причинам позирует, демонстрируя небритые подмышки. Павин говорит, что решил опубликовать некоторые фото, чтобы «показать другую сторону монархии». Снимки, где Вонгваджирапакди предстает полностью голой и демонстрирует «все, что только можно вообразить», он решил не делать всеобщим достоянием. Предположительно женщина делала селфи для пересылки их своему венценосному любовнику.

68-летний король Таиланда до брака с Сутидой был женат три раза. Все браки заканчивались разводами. У монарха имеется семеро детей.





Фото Daily Mail

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