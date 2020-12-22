Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Недруги официальной любовницы короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Рамы Х переслали более 1400 ее фотографий в обнаженном и полуобнаженном виде антимонархическим активистам.

35-летняя Синеенат Вонгваджирапакди, известная также, как Кои, которая ранее была военным пилотом, медсестрой и телохранителем короля, получила титул королевской наложницы-консорта в 2019 году.

Вонгваджирапакди стала первой в стране почти за сто лет женщиной, официально назначенной любовницей монарха. Впервые с 1932 года король Таиланда стал по сути многоженцем, публично обзаведясь одновременно более, чем одной партнершей. За два месяца до этого Маха Вачиралонгкорн в четвертый раз женился — на Сутиде Тиджай, бывшей стюардессе и заместительнице начальника своей личной службы безопасности. Монарх присвоил ей титул королевы.

По сообщениям инсайдеров между двумя женщинами разгорелось соперничество. В итоге за неуважение к королеве монарх уже спустя три месяца лишил наложницу ее титулов. А затем и вовсе посадил в тюрьму. Однако позже простил, снова приблизил к себе и вернул ей все почести.

Полагают, что «порнографический» заговор против Синеенат устроили приближенные королевы Сутиды — в надежде испортить репутацию фаворитки и добиться ее повторного изгнания.

Как пишет издание The Times, фотографии Вонгваджирапакди, которые были сделаны в период с 2012 по 2014 год, были пересланы британскому журналисту Эндрю Макгрегору Маршаллу, который пишет критические статьи о монархии Таиланда, а также тайскому академику Павину Чачавалпонгпуну, который живет сейчас в Японии, поскольку на родине ему угрожает суд за неуважение к монарху.

Судя по всему, снимки (большинство из них — селфи) были добыты путем взлома личного телефона Синеенат. Фотографии были пересланы в конверте с указанием фальшивого обратного адреса, в который была вложена карта памяти со снимками и письмо, в котором говорилось, что они были получены «продемократически настроенными хакерами». Маршалл считает, что это неправда.

«Против возвращение Кои решительно выступили дворцовые фракции, поддерживающие королеву Сутиду и принцессу Баджракитиябху (дочь короля от первого брака — Ред.). Весьма вероятно, что изображения Кои слили в сеть, чтобы сорвать ее возвращение в качестве консорта Ваджиралонгкорна», — считает он. Полученные им фото журналист решил не публиковать. Академик пока опубликовал лишь несколько полученных им фото, которые не были сексуально откровенными.

За последние месяцы по Таиланду, где королевская власть традиционно пользуется огромным уважением и приравнена практически к божественной, прокатились беспрецедентные акции протеста, участники которых требуют реформирования монархии.

Синеенат Вонгваджирапакди

Ранее «ФАКТЫ» писали, что король Таиланда сбежал из карантина от 20 любовниц за 20 тысяч километров, но потом вернулся.

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