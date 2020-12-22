Бывший директор ЦРУ допустил существование НЛО и инопланетян

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, занимавший этот пост при президенте США Бараке Обаме с 2013 по 2017 год, допускает существование НЛО и инопланетян. Как пишет издание Daily Star, по его мнению, во Вселенной может существовать другая форма жизни.

«Думаю, некоторые из явлений, которые мы наблюдали, остаются необъяснимыми», — заявил он на подкасте Conversations with Tyler.

65-летний Бреннан, у которого благодаря его служебному положению был доступ к секретным документам, говорит, что видел некоторые видео, и они вызывают удивление. Речь идет в первую очередь о видеокадрах, снятых в 2004 году пилотами истребителей во время учений с участием авианосца Nimitz. Они наблюдали движение странного объекта, перемещавшегося с невероятной скоростью. Видео сначала утекли в сеть, а в апреле этого года Пентагон опубликовал их официально.

Бывший глава ЦРУ заявил, что со стороны людей было бы «самонадеянно и высокомерно» полагать, что они одиноки во Вселенной.

Ранее подобное сенсационное заявление сделал бывший руководитель космической программы Израиля Хаим Эшед. Он утверждает, что инопланетяне не только существуют, но уже вступили в контакт и ведут тайные переговоры с правительством США.

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