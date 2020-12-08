Люди в черном существуют: экс-глава космической программы Израиля подтвердил контакт с инопланетянами

Бывший руководитель космической программы безопасности Израиля, занимавший этот пост с 1981 по 2010 год профессор Хаим Эшид дал сенсационное интервью газете Yedioth Aharonoth. Как сообщает Jewish Pres, он заявил, что люди уже вступили в контакт с инопланетянами — с так называемой «Галактической федерацией». Но человечество в целом еще не готово ко встрече с представителями внеземного разума. Пока что пришельцы тайно наладили связи с США и Израилем.

«Инопланетяне просили не рассказывать о том, что они здесь. Человечество к этому еще не готово. Трамп был на грани того, чтобы объявить об их существовании, но инопланетяне из Галактической Федерации сказали: „Подождите, пусть люди сначала успокоятся“. Они не хотят, чтобы у нас возникла массовая истерия. Они хотят, чтобы мы сначала оказались способными это осознать и принять», — заявил ученый.

По словам профессора, существует соглашение между правительством США и инопланетянами. «Они подписали с нами контракт для проведения здесь экспериментов. Они исследуют и пытаются понять ткань, из которой состоит Вселенная, и мы им требуемся в качестве помощников. У них есть подземная база на Марсе, и там находятся их представители, а также американские астронавты.

87-летний профессор также заявил, что, если бы она сказал это лет пять назад, его бы отправили в сумасшедший дом. Но теперь «все изменилось» и настроения другие. И терять ему нечего — все свои дипломы, степени и награды он получил.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сеть просочилось фото НЛО, хранившееся в Пентагоне.

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