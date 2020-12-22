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Мать возлюбленной Путина получила дорогущую квартиру в легендарном доме

12:18 22 декабря 2020
Мать и дочь Кабаевы

У «тещи» Владимира Путина Любови Кабаевой обнаружили пятикомнатные апартаменты в легендарном «доме профессора Преображенского» из «Собачьего сердца». Расположено элитное жилье президентской «тещи» на пятом этаже здания, сообщает Собеседник.

Метраж квартиры составляет 260 квадратных метров, к которым «прилагаются» четырехметровые потолки, трехгранные эркеры и две арочные лоджии с балюстрадами. В отделке общественных зон использованы мрамор Crema Marfil, венецианская штукатурка, мозаика и ценные породы дерева.

В соседях у Кабаевой значится олигарх Леонид Михельсон, который занимает квартиру бывшего члена семейства Фаберже.

Расследование журналистов показало, что Любовь Кабаева получила недвижимость в доме профессора Преображенского стоимостью около 600 млн рублей еще в 2015 году, причем, согласно выписке из Росреестра, квартира к ней перешла через посредника от фирмы «Тепло-Инвест», связанной с «Газпромом».

Напомним, по версии СМИ, у Кабаевой есть уже два ребенка от Путина. Ее заработки, по неофициальным данным, оцениваются не менее чем в 1 млн долларов в месяц.

Фото Собеседник

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