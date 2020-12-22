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Экс-звезда взрослых фильмов Саша Грей превратилась в Путина и пошутила

10:04 22 декабря 2020
Экс-звезда взрослых фильмов Саша Грей превратилась в Путина и пошутила

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей высмеяла популярный на западе образ «дикого» президента России Владимира Путина, заняв «его» место на спине медведя.

«Совершенно уверена, что именно так вы должны входить в стрим в понедельник…», — прокомментировала она коллаж в своем Instagram.

В ответ пользователи предупредил красавицу, что за ней «уже выехали» и что она «призвала русских».

Напомним, ранее российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что на самом деле может стоять за увлечением Путина образом супер-мачо.

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