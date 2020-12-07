28.22 / 28.43 34.06 / 34.48
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тележурналисты в Украине призвали Путина объявить каминг-аут

10:34 7 декабря 2020
Тележурналисты в Украине призвали Путина объявить каминг-аут

Проект «Украинские сенсации» на телеканале «1+1» оправдал свое название, посвятив новую программу многочисленным романам президента РФ Владимира Путина с красивыми и знаменитыми женщинами. Однако, по мнению авторов программы, все не так просто, ведь слухи о многочисленных романах Путина Кремль тщательно контролирует.

Неожиданную причину такого контроля озвучил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, по мнению которого Путин как минимум бисексуален.

Доказательством этой версии, по его мнению, может служить знаменитая фотосессия Путина в Республике Тува, после которой СМИ заполонили фото президента с голым торсом.

«Некоторые источники мне говорили, что это (фотосессия. — Авт) — подарок принцу Монако, с которым Путин провел длительное время в тувинской тайге», — говорит Пономарев, напоминая, что хотя князь Альберт II никогда не признавал своей нетрадиционной ориентации, но в СМИ регулярно всплывали соответствующие слухи.

Альберт принял предложение Путина и приехал в Туву на совместную рыбалку летом 2007 года. Об этом Путин рассказывал со странной сальной улыбкой.

«Князя нужно попарить после рыбалки. Он потом в Монако русскую баню поставит», — сказал он.

Фото полуголого Путина сразу же оценила западная пресса и российский лидер стал гей-иконой.

На фоне такой информации по-новому выглядит и дружба Путина с Медведевым, считают журналисты, отмечая, что «сладкая парочка» подозрительно много проводит времени вместе.

«Вряд ли зазомбированное пропагандой российское общество было бы готово принять правду о своем лидере… Вот только обидно, что внутренние комплексы российского царя вылились в проблемы для всего мира», — делают вывод авторы программы, советуя Путину набраться мужества и осуществить каминг-аут, ведь только так человек может стать самим собой.

«Иначе появится тревога и внутренняя агрессия, заложниками которых сегодня стал весь мир», — предупреждают они.

Напомним, в ноябре 2020 года Путин решил «вмонтировать в каркас государственности» верных Путину людей, включая и Дмитрия Медведева.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Ефремов Михаил

«Обещал, но ничего не сделал»: Михаила Ефремова обвинили в обмане

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королева наконец оказала Кейт Миддлтон честь, которой Меган Маркл была удостоена сразу после свадьбы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер