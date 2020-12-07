Тележурналисты в Украине призвали Путина объявить каминг-аут

Проект «Украинские сенсации» на телеканале «1+1» оправдал свое название, посвятив новую программу многочисленным романам президента РФ Владимира Путина с красивыми и знаменитыми женщинами. Однако, по мнению авторов программы, все не так просто, ведь слухи о многочисленных романах Путина Кремль тщательно контролирует.

Неожиданную причину такого контроля озвучил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, по мнению которого Путин как минимум бисексуален.

Доказательством этой версии, по его мнению, может служить знаменитая фотосессия Путина в Республике Тува, после которой СМИ заполонили фото президента с голым торсом.

«Некоторые источники мне говорили, что это (фотосессия. — Авт) — подарок принцу Монако, с которым Путин провел длительное время в тувинской тайге», — говорит Пономарев, напоминая, что хотя князь Альберт II никогда не признавал своей нетрадиционной ориентации, но в СМИ регулярно всплывали соответствующие слухи.

Альберт принял предложение Путина и приехал в Туву на совместную рыбалку летом 2007 года. Об этом Путин рассказывал со странной сальной улыбкой.

«Князя нужно попарить после рыбалки. Он потом в Монако русскую баню поставит», — сказал он.

Фото полуголого Путина сразу же оценила западная пресса и российский лидер стал гей-иконой.

На фоне такой информации по-новому выглядит и дружба Путина с Медведевым, считают журналисты, отмечая, что «сладкая парочка» подозрительно много проводит времени вместе.

«Вряд ли зазомбированное пропагандой российское общество было бы готово принять правду о своем лидере… Вот только обидно, что внутренние комплексы российского царя вылились в проблемы для всего мира», — делают вывод авторы программы, советуя Путину набраться мужества и осуществить каминг-аут, ведь только так человек может стать самим собой.

«Иначе появится тревога и внутренняя агрессия, заложниками которых сегодня стал весь мир», — предупреждают они.

Напомним, в ноябре 2020 года Путин решил «вмонтировать в каркас государственности» верных Путину людей, включая и Дмитрия Медведева.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter