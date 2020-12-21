В России нашли применение "постапокалиптической Аленушке"

После скандала в российском Нововоронеже, где к 250 годовщине города установили памятник «железной Аленушке» из скульптуры решили сделать Святую Варвару — покровительницу от внезапной и насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-ресурс Подъем.

По данным издания, стоять монумент будет у главы «Спортцентра» Сергея Акатова, выступившего спонсором создания скульптуры, хотя ему и предлагали отвести ей роль пугала на огороде. По словам бизнесмена, он хочет поставить ее на въезде в ипподром.

«Лошади бояться не будут. Любой посторонний на конюшне нежелателен, даже если он думает, что пришел с хорошими намерениями. А вот если бы ЭТО стояло там… Она была бы покровителем ипподрома в пользу лошадей и забирала на себя весь негатив от людей»,— сказал он.

Напомним, «железная красавица» выглядела настолько жутко, что горожане окрестили ее «Аленушкой постапокалипсиса». Появление же скульптуры объясняется просто — ранее Нововоронеж назывался Аленовкой.

А тем временем в сети начали появляться «реплики» скандальной Аленушки. Одну из них показали в паблике «ЯплакалЪ». Автор мэма превратил Аленушку в Смерть с косой и радиацией в лукошке (в Нововоронеже находится АЭС).

А минувшим летом в Магадане появился самый жуткий в истории монумент «вождю мирового пролетариата». Чтобы защитить монумент от птиц, авторы «доработки проекта» воткнули в голову и плечи Ленину… острые штыри.

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