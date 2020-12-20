"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник
В российском Нововоронеже к 250 годовщине основания поселения установили памятник сказочной Аленушке. Над монументом работали мастера по металлу со своеобразным отношением к искусству. В итоге получившаяся «железная красавица» выглядела настолько жутко, что ее окрестили «Аленушкой постапокалипсиса».
Памятник установлен в нововоронежском парке, и жители признаются, что не горят желанием приводить к такой Аленке детей. В соцсетях творение неизвестного мастера тоже не оценили:
В честь нововоронежской красавицы уже появились эпиграммы:
Глаза навыкат, нос огромный,
Фигура как у мужика,
Чтоб оценить красу Аленки,
Не обойтись без коньяка.
Городской голова Нововоронежа Владимир Лещенко также был поражен «убийственной красотой» Аленушки. Мэр признает, что статуя получилась громоздкой, а взгляд девушки — слишком тяжелым.
21 декабря в городе собирается специальная комиссия, чтобы решить дальнейшую судьбу статуи. Дорабатывать изваяние не будут. Обсуждается вариант, что неудачный монумент снесут, на его месте установят памятную табличку, а в будущем, возможно, установят новую скульптуру.
Напомним, ранее в РФ появился жуткий памятник «Ленину-панку».
Фото mikeryaz/Instagram, Нововоронеж КТВ/VK, strukova_zhenia/Instagram388
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