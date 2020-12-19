27.84 / 28.09 33.89 / 34.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Обстоятельства непреодолимой силы»: вышедший на волю профессор Соловей подтвердил планы по транзиту власти в РФ

16:18 19 декабря 2020
Валерий Соловей

В России, вышедший на днях на свободу после 10 суток административного ареста, экс-профессор МГИМО Валерий Соловей заявил, что одна из причин его задержания кроется в том, что «высшие политические инстанции» РФ считают главным источником информации о предстоящем транзите власти в РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Такой трансфер, уверен Соловей, будет проведен досрочно в следующем году из-за «личных проблем» у президента Владимира Путина. Отвечая на вопрос журналистки о том, какие личные проблемы у Владимира Путина он имел в виду, политолог сказал, что говорил о «проблемах со здоровьем» у президента.

Источники своей информации Валерий Соловей раскрывать не стал, но назвал их «достоверными, надежными и скромными».

«Скоро эта информация появится в ряде американских изданий… Источник этой информации естественно не я. Источник информации — это западные спецслужбы», — сказал он.

Эксперт подтвердил комментарий ведущей о том, что по этой причине и «ускоренный транзит грядет».

«Я это называю „обстоятельства непреодолимой силы“. Это не является секретом ни для германского руководства, ни для британского руководства, ни для новой администрации Соединенных Штатов», — уверен политолог.

Валерий Соловей пояснил, что в настоящее время обсуждается несколько вариантов транзита власти. Согласно одному из них, Владимир Путин примет окончательное решение в январе, причем его решение предполагает досрочные президентские выборы, замену правительства — премьер-министра и ряда ключевых министров, а также «ряд очень серьезных изменений не только в политике, но и в экономике, в частности в финансовой сфере».

На роль премьер-министра, по словам политолога, претендуют Алексей Кудрин и Александр Новак.

«Потом президент объявляет досрочные выборы, они проводятся, в этот момент он во главе Госсовета и президент, а что дальше — это уже вопрос схемы», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Соловей заявлял, что в 2022 году в политике не будет нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дождь зимой

Николай принесет дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в выходные

Оля Полякова на сцене

Оля, что творишь!? Полякова перессорила поклонников "слишком сексуальным" образом

Александр Ширвиндт

Много мистики: Ширвиндт указал на большие странности в смерти Жванецкого

Галкин «отказался» от звания народного артиста и «хорошего места на кладбище»

Не ждет подачек от Кремля? Галкин "отказался" от звания народного артиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер