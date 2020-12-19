«Обстоятельства непреодолимой силы»: вышедший на волю профессор Соловей подтвердил планы по транзиту власти в РФ

В России, вышедший на днях на свободу после 10 суток административного ареста, экс-профессор МГИМО Валерий Соловей заявил, что одна из причин его задержания кроется в том, что «высшие политические инстанции» РФ считают главным источником информации о предстоящем транзите власти в РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Такой трансфер, уверен Соловей, будет проведен досрочно в следующем году из-за «личных проблем» у президента Владимира Путина. Отвечая на вопрос журналистки о том, какие личные проблемы у Владимира Путина он имел в виду, политолог сказал, что говорил о «проблемах со здоровьем» у президента.

Источники своей информации Валерий Соловей раскрывать не стал, но назвал их «достоверными, надежными и скромными».

«Скоро эта информация появится в ряде американских изданий… Источник этой информации естественно не я. Источник информации — это западные спецслужбы», — сказал он.

Эксперт подтвердил комментарий ведущей о том, что по этой причине и «ускоренный транзит грядет».

«Я это называю „обстоятельства непреодолимой силы“. Это не является секретом ни для германского руководства, ни для британского руководства, ни для новой администрации Соединенных Штатов», — уверен политолог.

Валерий Соловей пояснил, что в настоящее время обсуждается несколько вариантов транзита власти. Согласно одному из них, Владимир Путин примет окончательное решение в январе, причем его решение предполагает досрочные президентские выборы, замену правительства — премьер-министра и ряда ключевых министров, а также «ряд очень серьезных изменений не только в политике, но и в экономике, в частности в финансовой сфере».

На роль премьер-министра, по словам политолога, претендуют Алексей Кудрин и Александр Новак.

«Потом президент объявляет досрочные выборы, они проводятся, в этот момент он во главе Госсовета и президент, а что дальше — это уже вопрос схемы», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Соловей заявлял, что в 2022 году в политике не будет нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

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