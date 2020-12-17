«Первых отвакцинят пенсионеров»: сатирик спародировал пресс-конференцию Путина

Сатирик Александр Торн опубликовал на своем канале YouTube пародию на сегодняшнюю пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Юморист голосом Путина пытается отвечать на неудобные вопросы журналистов. После вопросов о Навальном и бывшем зяте президента Кирилле Шамалове, купившем пакет акций стоимостью 380 миллионов за 100 долларов, в эфире раздались выстрелы.

Представитель издательства «Кремлевский подсос» задал президенту насущный вопрос, волнующий не только россиян.

«Батюшка, не вели казнить. Расскажи нам, когда нас отвакцинят вакциной православной от заразы заморской, что небесами за грехи наши либеральные нам послана», — спросил мужчина, комкая в руках шапку-ушанку.

Вопрос Путину понравился. По его словам, «первыми отвакцинят, конечно же, пенсионеров.

«А затем ипотечников и обманутых дольщиков. После инвалидов и оппозиционных активистов. Кремлевскому пулу беспокоится не о чем. Спите спокойно», — уточнил президент.

Далее в эфире Путин поторговался с Лукашенко по поводу безвозмездного кредита Беларуси.

Зрителям видео понравилось. Они пишут, что нет необходимости смотреть реальную пресс-конференцию главы Кремля.

Издание «Медуза» тоже подготовилось к сегодняшней пресс-конференции Путина и опубликовало возможные ответы президента РФ, которые прислали читатели.

«Вот мы с вами постоянно говорим о здоровье наших граждан. Я недавно обсуждал вопросы заболеваемости коронавирусом, и как вы знаете, мы делаем успехи в борьбе с этой напастью. Создан ряд вакцин нашими ведущими специалистами. Мы уже давно начали массовую вакцинацию и достигли немалых успехов», — так считают может звучать ответ Путина на вопрос о вакцинации.

Напомним, против сатирика Александра Торна Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за ролик, в котором он объяснил появление коронавируса SARS-CoV-2 «операцией масонов». «Один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре „Вектор“, после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР», — указано в сообщении Следкома РФ.

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