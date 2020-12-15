«Трижды ударил топором, изрезал ножом»: найден убийца боевика «ДНР» Чекина
В России убили боевика — жителя Мурино Ленинградской области, который воевал против украинских военных на Донбассе и являлся фигурантом баз данных «Миротворца».
Как сообщает ivbg.ru, подозреваемого в убийстве боевика «ДНР» Андрея Чекина задержали — им оказался его товарищ Андрей Ломикин, который уже дал чистосердечное признание.
Выяснилось, что боевика убили в ходе конфликта, возникшего в ходе распивания спиртного. Ссора собутыльников перешла в драку, а затем подозреваемый трижды ударил своего оппонента топором по голове и добил ножом.
После этого пьяный убийца задел электрощиток, выключив свет в квартире. Чтобы выйти из помещения, он пытался выломать двери и выбить окна — именно с этми связан разгром в квартире боевика.
Информацию об убийстве Чекина в сеть выкладывал и богер «Necro Mancer», показавший в соцсетях фото боевика «ДНР».
Чекин Андрей Владимирович (Бийск, 12/05/83) найден мертвым в квартире в Мурино ~13/12/20 https://t.co/Z6YgJDRszs #груз200 #роа https://t.co/dplBvuZ0CH pic.twitter.com/kXKR1pTmaP— Necro Mancer (@666_mancer) December 13, 2020
В базах данных «Миротворца» Андрей Чекин фигурировал как российский наемник: «Так называемая „первая разведрота армии ДНР“, примал участие в боевых действиях на территории Донецкой области в 2014 и 2015 годах. В частности,
Российские телеграм-каналы выкладывали в сеть фотографии, снятые на месте убийства боевика, а также фото его убийцы. В частности, «Плохие новости 18+» обращают внимание на то, что в соцсетях у Ломикина статус «Мир вашему дому».
Ранее в России нашли тело убийцы из Армавира Акшина Гусейнова, из-за ревности убившего свою девушку, а затем расправившегося с ее 9-летним братом — тело мужчины прибило к берегу в Новороссийске.
Иллюстративное фото с Pixabay.107
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