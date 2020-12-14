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Армавирский душегуб Акшин Гусейнов найден

14:10 14 декабря 2020
Гусейнов

В Новороссийске найдено тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и ее брата, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Напомним, убийство произошло 10 декабря в Армавире Краснодарского края России. Мужчина якобы за измену убил свою сожительницу, положил ее тело в ванну, записал видео, в котором рассказал о преступлении. А потом поехал в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью лишил жизни ее 9-летнего брата.

Убив брата своей жертвы, он уехал к морю, где оставил машину и скрылся.

В российском Следкоме возбудили уголовное дело по факту двух убийств.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли машину, на которой скрылся Гусейнов в поселке Джубга Туапсинского района. Сам предполагаемый преступник ушел пешком в неизвестном направлении. В своем видео он обещал уплыть от берега так далеко, «насколько хватит сил».

Про самого Акшина Гусейнова российские СМИ сообщают, что у него было несколько бизнесов. Он занимался организацией праздников, строительством, а также держал свой пейнтбольный клуб.

Фото adi19.ru, Telegram-канал LIFE SHOT

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