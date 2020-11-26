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Навальный рассказал, почему он не умер

15:32 26 ноября 2020
Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, лечившийся после отравления «Новичком» в берлинской клинике, рассказал, что выжить ему помогла, в том числе, и хорошая физическая форма.

«Врачи сказали мне, что одна из причин, по которым я не умер — хорошая физическая форма. Я бегал. Страдал, но бегал. Не зря», — пишет Навальный в Instagram.

Политик также сообщил, что впервые после болезни собрался на полноценную пробежку: «До этого я пробовал бежать 5 и 7 минут, чтобы просто ощутить движение, но сейчас хочу начать прям нормально. Просто медленно. Моя левая нога по-прежнему слегка „заморожена“, доктора говорят: „Жди, должно пройти“. Надеюсь, бег поможет».

Ранее Навальный рассказал, что его лечение в клинике «Шарите» обошлось почти в 50 тысяч евро. Его оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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