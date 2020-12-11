Дикую кровавую фотосессию устроил убийца девушки и ребенка в РФ

В Краснодарском крае России произошло чудовищное преступление — местный житель в Армавире убил свою девушку, а потом уехал в станицу Новоалексеевскую, где лишил жизни ее 9-летнего брата.

В российском Следкоме утверждают, что 32-летний мужчина убил сожительницу на почве ревности. Он забил ее до смерти, а затем положил тело в ванну.

Убив брата своей жертвы, он уехал к морю, где оставил машину и скрылся. Теперь силовики ищут мужчину.

На видео, снятом Следкомом, видны потеки крови на полу в ванной комнате.

Тем временем стали известны подробности этого преступления. Убийца — Акшин Гусейнов — записал видеообращение, в котором заявил, что он «в себе» и «адекватный». «Убил я ее в гневе, да. Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене, а то, что она с августа месяца спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы все было хорошо», — передает Life Shot.

Мужчина посчитал, что его поступок — «лучше, чем всю свою жизнь жить, обманывать друг друга и потом, когда вскрываются измены, спустя года, десятилетия, когда у вас уже подросшие дети, люди разводятся, ругаются, едят друг друга чайной ложкой из мозга». «Это ужасно, так живут многие. Я не хотел бы так жить. Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, — пожалуйста. Она этого не сказала», — говорится в обращении.

После этого Гусейнов рассказал, что поедет к брату убитой девушки: «Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах… Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет. Затем я сяду в ее машину, поеду на море Черное. Куда именно, ещё не определился».

Результаты своих зверств мужчина зафиксировал — в сети ходят страшные фотографии, сделанные им после убийств. Фото он отправил на один из российских телеграм-каналов…

Ранее в российском Санкт-Петербурге фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова в приступе ревности зарезала гражданского мужа. Мужчина привел домой подругу и флиртовал с ней в присутствии жены.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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