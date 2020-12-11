«С криками: «Аллах Акбар!» Смертник устроил взрыв у здания ФСБ в России

В Карачаево-Черкесии (Россия) смертник привел в действие взрывное устройство возле здания регионального управления ФСБ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, мужчина подошел к группе силовиков, стоявших у входа, и подорвал себя с словами «Аллах Акбар».

По данным другого источника, были ранены двое — сотрудник спецслужбы и гражданский.

Ранее в Вене неизвестный совершил самоподрыв с помощью пояса смертника на территории синагоги. По некоторым данным, погибли семь человек, один из которых — полицейский. Также нападению подвергся и Еврейский центр, где огнестрельное ранение получил человек, находящийся на летней террасе ресторана.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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