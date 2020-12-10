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Классик грузинского кино Александр Рехвиашвили умер от коронавируса

17:23 10 декабря 2020
Александр Рехвиашвили

Умер выдающийся оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. О смерти классика грузинского кинематографа сообщили на странице «Русского клуба» в Facebook.

Александр Рехвиашвили родился 17 января 1938 года в Москве. В 24 года он окончил операторский факультет ВГИКа, а затем и режиссерский факультет. После учебы работал на киностудии «Грузия-фильм». Режиссер снял такие ленты, как «Земля обетованная. Возвращение», «Эскиз к портрету Сановича», «Нуца», «Луг зеленый», «В треугольном круге», «Путь домой», «Последние» и «Ступень».

Как оператор работал с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Сыграл роль французского художника в фильме Г. Шенгелая «Пиросмани». Заслуженный деятель искусств Грузии. Кавалер ордена Чести.

В качестве оператора Рехвиашвили работал над проектами «Акварель», «Красное и черное» и «Алавердоба». Кроме того, он снимался в фильме «Пиросмани».

«Ничего не исчезает. Все остается», — говорит герой картины «Путь домой». Так и кино Саши Рехвиашвили — оно не исчезнет. Останется навсегда. Светлая память!", — написали друзья мастера.

Рехвиашвили ушел на 83-м году жизни в Тбилиси. Перед смертью у него была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, 7 декабря, в Москве умер советский и российский кинорежиссер Александр Гордон. А 9 декабря в Беларуси от коронавируса умер бывший первый премьер-министр независимой республики Вячеслав Кебич.

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