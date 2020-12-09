Бывший премьер Беларуси умер от коронавируса

В среду, 9 декабря, в Беларуси умер подхвативший коронавирусную инфекцию бывший первый премьер-министр независимой республики Вячеслав Кебич.

Как сообщает «Наша нива», 84-летний Кебич находился в больнице.

Вячеслав Кебич возглавил Совмин еще в 1990 году, а после стал и первыми премьер-министром независимой Беларуси.

Отмечается, что в 1994 году был кандидатом в президенты, однако проиграл победившему тогда Александру Лукашенко. После этого он стал депутатом Палаты представителей — с 1996 по 2004 год.

До последнего времени Вячеслав Францевич возглавлял Торгово-финансовый союз, созданный им в 1994 году.

Ранее «на фоне коронавирусной болезни» умер выдающийся врач — реаниматолог Феликс Семенович Глумчер. Профессору было 72 года.

А на днях в столичной Феофании от последствий коронавируса умер одесский бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный.

Фото с сайта «Белорусы и рынок».



369

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter