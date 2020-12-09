28.04 / 28.26 33.82 / 34.26
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Бывший премьер Беларуси умер от коронавируса

13:06 9 декабря 2020
Вячеслав Кебич

В среду, 9 декабря, в Беларуси умер подхвативший коронавирусную инфекцию бывший первый премьер-министр независимой республики Вячеслав Кебич.

Как сообщает «Наша нива», 84-летний Кебич находился в больнице.

Вячеслав Кебич возглавил Совмин еще в 1990 году, а после стал и первыми премьер-министром независимой Беларуси.

Отмечается, что в 1994 году был кандидатом в президенты, однако проиграл победившему тогда Александру Лукашенко. После этого он стал депутатом Палаты представителей — с 1996 по 2004 год.

До последнего времени Вячеслав Францевич возглавлял Торгово-финансовый союз, созданный им в 1994 году.

Ранее «на фоне коронавирусной болезни» умер выдающийся врач — реаниматолог Феликс Семенович Глумчер. Профессору было 72 года.

А на днях в столичной Феофании от последствий коронавируса умер одесский бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный.

Фото с сайта «Белорусы и рынок».

369

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Михаил Ефремов

Ефремов раскрыл сыну своей жертвы личную трагедию

Удар

Нардепа избили в Киеве

панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер