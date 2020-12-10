Все плохо: на Уолл-стрит начинают торговать пресной водой

На угрожающее Земле глобальное потепление в городе Нью-Йорке (США) решили отреагировать не только художники-авангардисты, установившие «таймер экологического апокалипсиса», но и представители деловых кругов.

Так, на расположенной на Уолл-Стрит знаменитой Нью-Йоркской фондовой бирже впервые в американской истории запускают фьючерсные контракты, привязанные к цене на воду, передает TJournal со ссылкой на Business Insider.

Уточняется, что первый крупным инвестором в водные фьючерсы может стать международная CME Group, которая собирается вложить $ 1,1 млрд во фьючерсы на калифорнийском рынке.

В компании объяснили, что к 2025 году около двух третей населения мира столкнутся с нехваткой пресной воды.

«Изменение климата несет растущий риск для бизнесов и сообществ по всему миру, а особенно для 1,1-миллиардного рынка воды в Калифорнии», — заявил Тим Маккорт, исполнительный директор CME Group.

В CME Group хотят научиться лучше предусматривать воду в долгосрочной перспективе и снизить риски перебоев водоснабжения.

В свою очередь, аналитики Business Insider предполагают, что фьючерсы на воду, возможно, будут более популярными у фермеров, чем у инвесторов — они позволят застраховаться или поставить на перебои с поставками воды.

При этом один из самых известных мировых инвесторов Майкл Бьюрри, по данным журналистов, также рассматривает возможность вложений в водные фьючерсы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Долине Смерти в Калифорнии в этом году была зафиксирована температура 54,4°C (129,9°F) была зафиксирована, что, по мнению некоторых экспертов, может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете, и является еще одним предвестником возможной экологической катастрофы.

Фото: pinterest. ch

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