В Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до экологического апокалипсиса

Пока во всем мире ученые бьют в набат, предвещая наступление глобального потепления, исчезновения озонового слоя и т. д. , в городе Нью-Йорке в США решили действовать более наглядно, показав, сколько времени осталось до наступления «экологического апокалипсиса».

Об этом пишет New York Times.

Для этого использовали расположенные на Юнион-сквер массивные электронные часы на 15 цифр, которые показывали время в своем уникальном стиле — отсчитывали часы, минуты и секунды от и до полуночи.

Теперь с субботы, 19 сентября, у метронома появилась новая важная миссия: вместо измерения 24-часовых циклов, он отсчитывает время до того момента, когда, по мнению авторов идеи, климатические изменения войдут в катастрофическую и необратимую фазу.

Идея принадлежит художникам Гану Голану (Gan Golan) и Эндрю Бойду (Andrew Boyd).

Согласно их замыслу, начиная с 15:20 субботы, на дисплее стали появляться сообщения, вроде такого: «У планеты есть дедлайн» (с англ. The Earth has a deadline). Затем появились цифры — 7:103:15:40:07, представляющие годы, дни, часы, минуты и секунды до этого крайнего срока необратимости экологической катастрофы.

Это число, по словам авторов проекта, основано на подсчетах Исследовательского института Меркатора по глобальным обществам и изменению климата (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change в Берлине).

«Это наш способ выкрикнуть это число с крыш. Мир буквально рассчитывает на нас», — сказал Голан перед тем, как был запущен обратный отсчет.

Таким образом художники хотят привлечь внимание к проблемам глобального потепления. Сами они называют свою работу «Климатические часы». Проект будет представлен в городе до 27 сентября, до конца климатической недели.

Часы выставлены в здании на 14th Street в One Union Square South. Авторы этого проекта говорят, что их цель — организовать постоянную экспозицию часов — в этом месте или где-либо еще.

Для описания проекта Голан и Бойд создали веб-сайт climateclock.world. На нем можно найти детальное объяснение того, что значат числа, указанные на табло. Также на ресурсе предоставлены ссылка на доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата — органа ООН, оценивающего научные данные, связанные с изменением климата.

Голан отметил, что он придумал идею публично проиллюстрировать настоятельную необходимость борьбы с изменением климата около двух лет назад, вскоре после рождения его дочери. Он пригласил Бойда, активиста из Нижнего Ист-Сайда, работать над этим проектом вместе с ним.

Художники сказали, что ранее создали портативные климатические часы для активистки Греты Тунберг из Швеции, перед ее выступлением в прошлом году на Саммите ООН по вопросам климата.

На цель создания масштабных часов, которые сегодня могут видеть жители Нью-Йорка, частично повлияли и другие часы, созданные для привлечения внимания общественности к тем или иным проблемам. Например, «Часы Судного дня», отсчитывающие время до конца света. А также «Счётчик национального долга» — табло, установленное на одном из зданий Манхэттена, отображающее изменяющуюся в реальном времени оценку размера суммарного долга США.

Голан и Бойд решили, что климатические часы окажут наибольшее влияние, если будут выставлены в общественном месте и представлены как произведение искусства.

«Это, пожалуй, самое важное число в мире», — сказал Бойд.

«Климатические часы будут каждый день напоминать миру о том, насколько близко мы подошли к краю пропасти», — заявил Стивен Росс (Stephen Ross), председатель правления компании-застройщика One Union Square South, на здании которого расположены эти часы.

Он добавил: «Эта инициатива побудит всех присоединиться к нам в борьбе за будущее нашей планеты».

В докладе, опубликованном в 2018 году, говорится, что глобальное потепление, вероятно, приведет к средней температуре воздуха на 1,5°C доиндустриального уровня в период между 2030 и 2052 годами, если будет продолжаться нынешними темпами. По прогнозам, такой уровень потепления приведет к увеличению ущерба многим экосистемам и нанесет экономический ущерб, оцениваемый в $ 54 триллиона, говорится в докладе.

На сайте также отслеживается растущий процент мирового производства энергии из возобновляемых источников. И он дает указания о том, как создавать небольшие недорогие часы, подобные тем, что были подарены Тунберг.

«Вы не можете спорить с наукой. Вы просто должны с этим считаться», — сказал Бойд.

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