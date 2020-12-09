Коронавирус убил известного российского актера

В среду, 9 декабря, стало известно о смерти российского актера Александра Самойлова.

Об этом сообщили в МХАТ имени Горького, упомянув о продолжительной болезни: «В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле „Лавр“ по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском „Вишневом саде“ — Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь».

По информации «Мэш», у Александра Самойлова был диагностирован коронавирус. Первые симптомы актер ощутил 2 ноября. Позже его госпитализировали и диагностировали пневмонию. 13 ноября он попал в реанимацию и был подключен к ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, однако их усилия не увенчались успехом — 68-летнего актера не стало.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово в актерской семье. Его отец — народный артист СССР Владимир Яковлевич Самойлов и мать Надежда Федоровна служили в Кемеровском областном театре драмы, затем в Горьковском театре, а с 1968 года обосновались в Москве, в театре им. В. Маяковского.

Среди театральных ролей Самойлова — отец Захарий («Жизнь Клима Самгина»), Граф Эссекс («Елизавета Английская»), Миловзоров («Без вины виноватые»), Берлиоз («Мастера и Маргарита»), капитан Тальберг («Белая Гвардия»), Барон («На дне»).

Ранее от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, умер народный артист РФ Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Фото с сайта biografii.net.

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