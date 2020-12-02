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Мир

Умерла заболевшая ковидом звезда фильма «Собачье сердце»

12:10 2 декабря 2020
Борис Плотников

В среду, 2 декабря, умер народный артист РФ Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

«Скончался на 72-м году жизни 2 декабря 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Последнюю неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких», — такая запись появилась в Википедии.

Борис Григорьевич Плотников руководил мастерской в ГИТИСе (Россиийский институт театрального искусства), был профессором кафедры мастерства актера.

Ранее режиссер Владимир Бортко, снявший «Собачье сердце», называл Бориса Плотникова блистательным актером, очень легким на площадке. Об этом он рассказывал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», в котором также поведал немало интересного о съемках фильмов по произведениям Михаила Булгакова.

Фото из Википедии.

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