В сеть просочилось фото НЛО, хранившееся в Пентагоне

В сеть просочились фото, датированное 2018 годом и хранившееся в Пентагоне — вместе с докладом сделавшего этот снимок пилота военного истребителя. На фотографии запечатлено серебристого цвета НЛО, напоминающее по форме куб. Как пишет The Debrief, оно было сфотографировано над Атлантическим океаном на высоте почти 11 тысяч метров.

В распоряжении министерства обороны имеется также фотография (не попавшая в распоряжение журналистов) и доклад другого летчика, который в 2019 году встретился с треугольным неопознанным летающим объектом со сферическими белыми огнями по углам (имеется его описание из рапорта). Он поднялся с поверхности океана и улетел ввысь. В документах Пентагона высказывалось предположение, что «база» НЛО могла располагаться быть под водой. И что нельзя исключать их внеземное происхождение.

Доклады были переданы в созданную при министерстве обороны США летом 2020 года специализированную группу по неизвестным воздушным явлениям — Unidentified Aerial Phenomena Task Force.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дядя принца Филиппа встречался с НЛО: стало известно о необычном хобби мужа Елизаветы II.

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