Профессора Соловья арестовали на 10 суток: в чем обвиняют известного историка

В Санкт-Петербурге российскому политологу Валерию Соловью назначили 10 суток административного ареста за нарушение правил организации публичного мероприятия. Об этом сообщает «Новая газета».

Профессора задержали в субботу 5 декабря, около Гостиного двора во время прогулки по городу. Возникла спонтанная автограф-сессия, во время которой в толпу, окружившую Соловья, неизвестные люди бросили дымовую шашку, а также раскидали листовки, в которых было написано: «От подобных „перемен“ попадет Россия в плен». Похоже, имелось в виду децентрализованное политическое движение «Перемен», о создании которого профессор заявил в октябре.

Поводом для задержания Соловья послужило нарушение масочного режима.

«Валерия Дмитриевича обвиняли в нарушении порядка организации и проведения собрания. Только вот какого именно собрания и кто его организовал полиция объяснить не смогла. Просто задержала человека, который приехал прогуляться в Санкт-Петербург и встретился со своими друзьями. А суд, несмотря на отсутствие доказательств в материалах дела, счел возможным эти незаконные действия полиции поддержать и назначил наказание 10 суток административного ареста», — заявил адвокат коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин.

По его словам, суд не стал выслушивать свидетелей со стороны защиты.

Ранее Соловей заподозрил у Путина прогрессирующее серьезное заболевание.

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