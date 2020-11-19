28.14 / 28.37 33.15 / 33.57
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Закашлявшегося Путина заподозрили в заболевании

10:20 19 ноября 2020
Закашлявшегося Путина заподозрили в заболевании

Президент России Владимир Путин мог уже инфицироваться COVID-19, невзирая на предпринятые чрезвычайные меры по обеспечению его безопасности во время пандемии. Об этом свидетельствует видео селекторного совещания, которое ВВП провел накануне.

Говоря об острых финансовых проблемах государства, Путин закашлялся и долго не мог справиться с симптомом ОРВИ.

Напомним, что в середине октября Путин, безвылазно сидящий в «бункере» резиденции в Ново-Огарево, резко ограничил число посетителей, в том числе и тех, кто ранее попадал к нему без особого труда.

«Он себя не очень хорошо чувствует в последнее время. Я бы сказал: не очень хорошо с нарастающей силой. Он устает, поэтому не нуждается уже в больших компаниях. Ему тяжело переносить людей», — заявил тогда российский историк и политический аналитик Валерий Соловей.

А западные СМИ даже поставили Путину заочный диагноз — болезнь Паркинсона.

300

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Ричард Хакл

Сокамерник изнасиловал и убил с особой жестокостью педофила, чьими жертвами стали 200 детей

Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Григорий Решетник и Ксения Мишина

«Я был готов к агрессии»: откровенные признания ведущего «Холостячки»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер