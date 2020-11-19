Закашлявшегося Путина заподозрили в заболевании

Президент России Владимир Путин мог уже инфицироваться COVID-19, невзирая на предпринятые чрезвычайные меры по обеспечению его безопасности во время пандемии. Об этом свидетельствует видео селекторного совещания, которое ВВП провел накануне.

Говоря об острых финансовых проблемах государства, Путин закашлялся и долго не мог справиться с симптомом ОРВИ.

Напомним, что в середине октября Путин, безвылазно сидящий в «бункере» резиденции в Ново-Огарево, резко ограничил число посетителей, в том числе и тех, кто ранее попадал к нему без особого труда.

«Он себя не очень хорошо чувствует в последнее время. Я бы сказал: не очень хорошо с нарастающей силой. Он устает, поэтому не нуждается уже в больших компаниях. Ему тяжело переносить людей», — заявил тогда российский историк и политический аналитик Валерий Соловей.

А западные СМИ даже поставили Путину заочный диагноз — болезнь Паркинсона.



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