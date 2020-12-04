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Загадка исчезновения монолита в штате Юта разъяснилась

17:43 4 декабря 2020
Монолит в Юте

Загадка исчезновения найденного 18 ноября в штате Юта таинственного монолита разъяснилась. Как пишет издание USA Today, местные активисты Энди Льюис и Сильван Кристенсен, которые ведут борьбу за охрану окружающей среды и придерживаются философии «не оставлять следов в природе», убрали этот металлический объект. Они опубликовали видео демонтажа конструкции, призвав общественность «защищать ценные земли», которые необходимо правильно использовать. По мнению активистов, монолит «наносил ущерб первозданному удаленному региону», привлекая сюда туристов.

Между тем американская арт-группа художников The most famous artist заявила, что монолиты в пустыне штата Юта и в горах Калифорнии — работы ее художников. И оперативно выставила на продажу точно такое же произведение искусство по цене 45 тысяч долларов, продемонстрировав в сети фото конструкции на складе.

Правда, это не поясняет возникновение и последующую пропажу почти такого же монумента в Румынии.

Монолиты на складе, в Юте и Калифорнии

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