Проделки инопланетян: загадочный монолит, исчезнув в штате Юта, «появился» в Румынии, а теперь – в Калифорнии

Таинственные монолиты, появляющиеся то здесь, то там по всему миру, продолжают будоражить воображение публики. Многие пользователи соцсетей считают, что тут все же не обошлось без инопланетного вмешательства.

18 ноября в американском штате Юта был случайно обнаружен посреди пустыни загадочный металлический монумент высотой более трех метров. Спустя примерно неделю он исчез. И никто не может объяснить — куда.

Монолит в Юте

Почти сразу же после этого стало известно, что в Румынии на холме Батка Доамней близ города Пьятра-Нямц появился монолит, почти идентичный пропавшему в Юте. Как и в предыдущем случаев, никто не знал, откуда взялся этот объект, и кто его туда установил. Однако и новый обелиск внезапно исчез — так же неожиданно, как и возник. Кто-то предположил, что его похитили сборщики металлолома. Однако доказательств этому нет.

Монолит в Румынии

И вот теперь, как пишет издание The Sun, стало известно, что монолит «перенесся» в американский штат Калифорния. Его обнаружили в горах округа Сан-Луис-Обиспо близ города Атаскадеро. Посмотреть на диковинку уже устремились туристы.

Монолит в Калифорнии

Ранее звучали предположения, что обнаруженный в Юте обелиск — произведение ныне покойного художника-минималиста Джона Маккрэкена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико. Однако это не объясняет происхождение монументов в Румынии и Калифорнии.

Многим хочется думать, что это знак инопланетян. Очень уж эти монолиты напоминают объект, который фигурирует в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

Между тем в сети появилось видео, снятое туристками в штате Юта на месте, где стоял монолит, от которой осталась лишь кучка камней и треугольный кусок металла. За плечом у одной из девушек заметили необычное существо, напугавшее пользователей сети.

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