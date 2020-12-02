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Трамп устроил в Белом доме рождественскую вечеринку и пообещал снова пойти в президенты

12:11 2 декабря 2020
Дональд Трамп

Дональд Трамп устроил в Белом доме, который празднично украсила его жена Мелания, раннюю рождественскую вечеринку. Как сообщает Daily Mail, глава державы, чьи полномочия истекают в январе будущего года, появился на публике без защитной маски и пообещал снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.

В частности, он объявил собравшейся толпе (в основном присутствовали политики-республиканцы): «Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся продержаться еще четыре года. В противном случае, увидимся через четыре года», — сказал Трамп.

Действующий президент все еще беспочвенно утверждает, что выиграл выборы, но их результаты были сфальсифицированы. Но, похоже, надежды убедить в этом американцев у него уже нет.

Видео с вечеринки попали в соцсети. Пользователи возмутились тем, что многие гости по примеру Трампа были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

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