Последнее Рождество: Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом

Семья Дональда Трампа готовится провести свое последнее Рождество в Белом доме. Первая леди США, которая ранее приняла участие в церемонии встречи рождественской елки, показала, как она украсила президентскую резиденцию к будущему празднику. В этом году темой декора рождественского убранства стал лозунг «Америка прекрасная». Результат 50-летняя Мелания Трамп показала в соцсети Twitter. Лично позируя для фото и видео. На ней была черная юбка-карандаш с высокой линией талии и блузка золотистого цвета. Наряд дополняли туфли на высоченных шпильках.

During this special time of the year, I am delighted to share America the Beautiful and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

Ранее миссис Трамп также поблагодарила за помощь волонтеров.

Около двух месяцев назад теперь уже бывшая советница и подруга Мелании Стефани Волкофф обнародовала запись, сделанную в 2018 году, в которой бывшая модель жалуется на традиционные обязанности супруги президента США и говорит: «Я работаю до чертиков над всем этим рождественским барахлом. Кому нужны все эти дурацкие вещи и украшения? Но мне нужно это делать, верно?». Волкофф опубликовала мемуары «Мелания и я», в которых описала экс-подругу в нелестном для нее свете.

В 2018 году «кровавые» рождественские ели Мелании Трамп вызвали бурную реакцию в сети.



