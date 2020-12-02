Впервые без детей и внуков: королева Елизавета и принц Филипп встретят Рождество вдвоем

Букингемский дворец официально объявил планы Елизаветы II на Рождество. В этом году из-за пандемии коронавируса будет нарушена 33-летняя традиция королевской семьи — проводить зимние праздники в Сандрингемском дворце, частной усадьбе Виндзорской династии в графстве Норфолк.

94-летняя Елизавете и ее 99-летний супруг принц Филипп «спокойно проведут Рождество» в Виндзорском замке, где они проживают в настоящее время, соблюдая самоизоляцию. До 1988 года королевское Рождество было принято проводить как раз в Виндзоре. Как сообщает Би-би-си, пресс-секретарь дворца заявил, что Ее Величество и Его Высочество, «как и все, надеются, что все вернется к норме в 2021 году».

Королева также не появится 25 декабря на публике и не посетит церковную службу, а помолится в частной замковой часовне.

По информации английской прессы, никто из детей, внуков и правнуков Елизаветы и Филиппа не составит им компанию. Правительство Великобритании разрешило на время рождественских праздников собираться людям из «трех домохозяйств». То есть Ее Величество встала перед выбором — кого именно пригласить. Так, например, если бы она позвала к себе на праздники принца Чарльза с женой Камиллой и младшего сына принца Эдварда с семьей, то к ней уже не смогли бы приехать принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. А нарушать правила монархиня не считает возможным, так как должна служить примером для нации. Кроме того для пожилых супругов небезопасно общаться с правнуками, посещающими школу.

В итоге королева и герцог Эдинбургский предпочли провести Рождество в одиночестве, а с родственниками в эти дни будут общаться через Zoom.

В последний раз супруги встречали Рождество только вдвоем в 1949 году. Тогда их годовалый первенец принц Чарльз оставался в Британии, в то время, как его родители пребывали на Мальте. Филипп, служивший в те времена в Королевском военно-морском флоте, был туда командирован.

Принц Чарльз и Камилла скорее всего встретят праздник в своем шотландском поместье Хайгроув. Принц Уильям и Кейт Миддлтон — в норфолкском Анмер-холле (хотя, возможно, они навестят родителей Кейт — Кэрол и Майкла Миддлтонов). А принц Гарри и Меган Маркл вообще не планировали приезжать в Британию — они с нетерпением ждут возможности встретить свое первое совместное Рождество в США.

Впрочем, скорее всего члены королевской семьи все же побывают в течение праздников в Виндзорском замке. Так, они могут принять участие в традиционной охоте на фазанов. На открытом воздухе разрешено встречаться людям из разных домохозяйств.



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