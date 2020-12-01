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Мир

В Афганистане подорвали авто с российскими дипломатами

20:07 1 декабря 2020
Взрыв

Во вторник, 1 декабря, в Кабуле подорвали автомобиль российской дипломатической миссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Взрыв самодельного устройства произошел недалеко от комплекса посольства РФ. Российские дипломаты, находившиеся в машине, получили легкую контузию.

По предварительным данным, целью теракта был пикап афганских военнослужащих, который двигался перед автомобилем российских дипломатов. Но рассматривается и версия атаки на дипмиссию РФ.

Кремль потребовал от Кабула расследовать инцидент и обеспечить безопасность для российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана было совершено покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха — от взрыва бомбы погибли четыре человека. Это не первое покушение на Салеха, которое сопровождается гибелью многих людей.

Фото: иллюстративное

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