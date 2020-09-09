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Мир

В ходе покушения на вице-президента Афганистана убиты четыре человека, 16 ранены (видео)

9:46 9 сентября 2020
Амрулла Салех

В столице Афганистана Кабуле совершено покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха. На пути следования кортежа Салеха, ехавшего на свое рабочее место, была взорвана бомба, заложенная у обочины дороги. Сам вице-президент не пострадал — не считая легких ожогов. Погибли по меньшей мере четыре человека из его окружения. Еще 16 получили ранения — в основном телохранители.

В близлежащих здания взрывной волной выбило окна.

Как сообщает DW, ответственность за теракт пока что никто на себя не взял. Салеб известен своей антиталибановской позицией. Однако Талибан свою причастность к взрыву официально отрицает.

В прошлом году, накануне президентских выборов, Амрулла Салех также пережил попытку покушения. Ее осуществили вооруженные боевики и террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство. Тогда погибли 20 гражданских лиц и более 50 были ранены. Салех получил осколочное ранение руки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Афганистане убит один из лидеров «Исламского государства».

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