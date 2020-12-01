В ВОЗ заявили о снижении количества заболевших COVID-19 в мире

Объявившая в середине марта о пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала на прошлой неделе снижение общего количества новых случаев заболевания COVID-19 в мире.

Такое уменьшение числа заболевших произошло впервые с сентября, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ.

«На прошлой неделе количество новых выявленных случаев во всем мире впервые с сентября уменьшилась, что связано с сокращением количества случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в течение последних недель», — сказал глава ВОЗ.

При этом в других частях света количество новых случаев заражения коронавирусом все еще растет, как и количество смертей от заболевания.

Поэтому генеральный директор призвал всех ответственно подойти к проведению новогодних праздников.

«Мы знаем, что сможем снова безопасно праздновать. Это вопрос времени. Пандемия закончится!» — отметил Гебреисус.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19. По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить.

Напомним, что по данным Worldometer, в мире выявлено 63 272 448 случаев заражения коронавируса, в частности 1 469 040 летальных, выздоровели 43 760 432 человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 30 ноября, в Украине подтверждены 732 625 случаев заболевания COVID-19, из них 12327 летальных, 345 149 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 9946 новых случаев заражения.

Фото: РБК

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