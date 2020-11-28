Виноваты не китайцы: названа страна, откуда пандемия COVID-19 начала распространяться по всему миру

Сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, доминирующий над уханьским. Именно он оказался более заразным и обнаруживается у большинства пациентов, хотя вирус — возбудитель COVID-19 — появился в Ухане.

Об этом заявил в эфире телеканала ZDF немецкий вирусолог Александр Кекуле, передает сайт телеканала НТВ со ссылкой на Focus.

По словам эксперта, новый штамм возник в результате мутации в S-белке коронавируса. Он несколько недель распространялся в Италии, что позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.

«Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — отметил Кекуле.

По словам специалиста, итальянский штамм SARS-CoV-2 доминирует над уханьской разновидностью и обнаруживается более чем у 99% пациентов с COVID-19 по всему миру.

Кекуле отметил, что из-за того, что угрозу вируса не восприняли всерьез, а предупреждения ученых об опасности вируса были проигнорированы, вирусу удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Ранее группа международных ученых обнаружила более 12 тыс. мутаций коронавируса. Однако они заявили, что ни одна из них не привела к росту скорости распространения инфекции.

В ходе исследования ученые изучили геном вирусов, собранных к концу июля более чем у 46,7 тыс. зараженных из 99 стран. Изначально вирус мог быть недостаточно адаптирован к телу человека, что могло привести к усилению его способности передаваться по мере мутаций, считают ученые. При этом большая часть мутаций оказалась нейтральной, заявили эксперты.

Напомним, что впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого о выявленных случаях также заявили власти ряда других стран. В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 27 ноября, в Украине подтверждены 693 407 случаев заболевания COVID-19, из них 11909 летальных, 326 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 16218 новых случаев заражения.

Фото: МК

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