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Мелания Трамп в последний раз украсит президентскую елку — в Белый дом завезли огромное дерево

11:26 24 ноября 2020
Мелания Трамп встречает елку

В Белый дом доставили к Рождеству огромную елку. Фотографии и видео этого события были опубликованы на странице супруги президента США в Twitter. Мелания Трамп в последний раз займется рождественским убранством президентской резиденции.

50-летняя первая леди встречала елку в черно-белом пальто от Balenciaga. Она в очередной раз обошлась без защитной маски. Во время мероприятия военный оркестр играл популярный рождественские мелодии — Hark the Herald Angels Sing и Oh Christmas Tree.

Шестиметровая рождественская елка на самом деле является пихтой Фрейзера. Это североамериканский вид, ограничено произрастающий в юго-восточных Аппалачах. Дерево доставили с фермы Dan and Bryan Trees, расположенной в штате Виргиния. Хозяева фермы Дэн и Анна Тейлор присутствовали на церемонии. К Белому дому «елку» привезли на повозке, запряженной лошадьми породы тяжеловозов клейдесдаль. Пихту установят в Голубой комнате Белого дома.

Мелания пожелала журналистам «веселого Рождества», но отказалась отвечать на вопросы о ее муже. В предыдущие годы на церемонию прибытия елки (эта традиция появилась еще с 1966 года) ее обычно сопровождали супруг или их сын Бэррон. На этот раз миссис Трамп была в одиночестве
В 2018 году Мелания говорила своей теперь уже бывшей советнице и подруге Стефани Волкофф: «Я работаю до чертиков над всем этим рождественским барахлом. Кому нужны все эти дурацкие вещи и украшения? Но мне нужно это делать, верно?».

 

В 2018 году «кровавые» рождественские ели Мелании Трамп вызвали бурную реакцию в сети.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», друзья Мелании Трамп прояснили вопрос о ее разводе с Дональдом.

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