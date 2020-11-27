Трамп назвал условие, при котором он покинет Белый дом

Фактически признавший свое поражение в избирательной кампании 2020 года, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 26 ноября, журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена.

Видеозапись выпустили в эфир ведущие американские телеканалы, передает Reuters.

«Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты. Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для [обработки голосов], но никто не знает, как они считают… Если они [выборщики] сделают это [проголосуют за Байдена], то совершат ошибку, потому что эти выборы — мошенничество. <…> Да, я [уйду в таком случае], и вы это знаете», — заявил нынешний глава Белого дома.

По мнению президента, он никак не мог проиграть в штатах Аризона и Пенсильвания.

На вопрос о перспективах участия в кампании 2024 года, глава государства ответил: «Я не хочу говорить о 2024 годе, потому что это так далеко. <…> Это долгий путь». «Вы можете выявить массовое мошенничество, сотни тысяч голосов. Байден никак не мог получить 80 млн голосов», — добавил он.

Ранее стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд.

Как известно, до 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

В понедельник Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-советник Путина объяснил, почему Байден на посту президента США — это проблема для Украины.

Фото: ТАСС

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