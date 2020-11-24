Трамп фактически признал поражение на выборах: что произошло

Несмотря на то, что Дональд Трамп по-прежнему находится на посту главы государства и до недавнего времени мешал традиционному процессу мирной передачи власти в США, его позиция, похоже, изменилась.

Так, в понедельник глава Белого дома рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, а также членам своей администрации «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации, пишет ТАСС со ссылкой на твит Трампа.

Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену,

«Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <…> борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое», — написал Трамп в Twitter.

Президент также поблагодарил Мерфи за ее «самоотверженность и преданность» стране. По словам республиканца, глава GSA подвергалась «преследованиям, угрозам и оскорблениям». «Я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA», — подчеркнул нынешний глава Белого дома.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Представители Байдена до этого сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл стала первым в истории членом британской королевской семьи, проголосовавшим на выборах президента в США.

Фото: BBC.com

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